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Не упустите специальные цены от AZAL на путешествия между Баку и Пекином

Не упустите специальные цены от AZAL на путешествия между Баку и Пекином До 31 мая текущего года включительно ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) предлагает специальные тарифы на перелеты между Баку и Пекином.
Туризм
17 мая 2024 г. 09:47
Не упустите специальные цены от AZAL на путешествия между Баку и Пекином

До 31 мая текущего года включительно ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) предлагает специальные тарифы на перелеты между Баку и Пекином.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL, данное предложение действует рейсы в одну сторону и в обратном направлении.

Стоимость авиабилетов из Баку в Пекин:
* В одну сторону — от 235 USD
* Туда и обратно — от 391 USD

Стоимость авиабилетов из Пекина в Баку:
* В одну сторону — от 214 USD
* Туда и обратно — от 398 USD

Предложение распространяется на рейсы авиакомпании, которые будут выполняться до 31 мая 2024 года включительно, за исключением пиковых периодов. Стоимость билетов не включает багаж, но предусмотрена возможность перевозки ручной клади до 10 кг.

В Пекине каждый найдет занятие по душе: от посещения знаменитой китайской стены до прогулок по Дворцовому музею, от изучения традиционной китайской кухни до шопинга на известных рынках. Не упустите возможность отправиться в Пекин по специальным ценам!

Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az или через обновленное мобильное приложение авиакомпании Azerbaijan Airlines.

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Версия на английском языке Catch special fares from AZAL for travel between Baku and Beijing
Версия на азербайджанском языке AZAL ilə Pekinə xüsusi qiymətlərlə səyahət etmək fürsətini qaçırmayın

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