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Азербайджан впервые участвует в туристической выставке GITF 2024 в Китае

Азербайджан впервые участвует в туристической выставке GITF 2024 в Китае Туристические возможности Азербайджана впервые представлены на выставке GITF 2024 (Guangzhou International Tourism Fair), которая проходит в китайском городе Гуанчжоу с 16 по 18 мая.
Туризм
17 мая 2024 г. 15:16
Азербайджан впервые участвует в туристической выставке GITF 2024 в Китае

Туристические возможности Азербайджана впервые представлены на выставке GITF 2024 (Guangzhou International Tourism Fair), которая проходит в китайском городе Гуанчжоу с 16 по 18 мая.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Страну на выставке представляют 6 местных партнеров, в том числе "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), Центр туризма "Шахдаг" и Центр управления заповедниками, а также Азербайджанское бюро по туризму.

В первый день выставки представительство Азербайджанского бюро по туризму в Китае провело презентацию, в ходе которой подробно продемонстрированы туристические возможности Азербайджана.

Кроме того, Азербайджанское бюро по туризму было удостоено первого места в категории "Потенциальное туристическое направление" на конкурсе Chinese Tourist Welcome Award 2024, организованном China Outbound Tourism Research Institute в рамках выставки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Çində keçirilən “GİTF 2024” turizm sərgisində ilk dəfə iştirak edib

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