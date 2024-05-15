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Между Азербайджаном и Малайзией ведется работа по введению взаимного безвизового режима

Между Азербайджаном и Малайзией ведется работа по введению взаимного безвизового режима Между Азербайджаном и Малайзией ведется работа по введению взаимного безвизового режима.
Туризм
15 мая 2024 г. 14:12
Между Азербайджаном и Малайзией ведется работа по введению взаимного безвизового режима

Между Азербайджаном и Малайзией ведется работа по введению взаимного безвизового режима.

Об этом в интервью Report заявил посол Малайзии в Азербайджане Ахмад Камризамиль Бин Мохд Рза.

Он отметил, что и для малазийцев, въезжающих в Азербайджан, стараются доработать двустороннее соглашение, направленное на урегулирование взаимного безвизового режима:

"После подписания меморандума о взаимопонимании это откроет путь для прямых рейсов между двумя странами и увеличит поток туристов", - сказал дипломат.

Посол также поделился статистикой о туристах из Малайзии в Азербайджан:

"Согласно, статистическим данным число туристов, прибывающих из Малайзии в Азербайджан, увеличилось примерно на 50% - с 522 в 2021 году (январь-декабрь) до 1060 за аналогичный период 2022 года. С января по июль 2023 года число туристов из Малайзии, прибывших в Азербайджан, уже удвоилось и составило 1054 человека", - сказал он.

Отметим, что в настоящее время для граждан Азербайджана, посещающих Малайзию, действует 30-дневный безвизовый режим.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Malayziya arasında qarşılıqlı vizasız rejimi tətbiq edilə bilər

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