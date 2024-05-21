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Поток туристов из Азербайджана увеличился на 29%

Поток туристов из Азербайджана увеличился на 29%
Туризм
21 мая 2024 г. 12:55
Поток туристов из Азербайджана увеличился на 29%

В январе-апреле этого года общее число выехавших в зарубежные страны граждан Азербайджана увеличилось на 29,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 638,2 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на выехавших в Турцию пришлось 38,2% граждан (+27% в годовом сравнении), в Россию - 21,7% (+ 16,7%), в Грузию - 9,1% (+25,2%), в Иран - 8,7% (+43,8%), в другие страны - 22,3%.

67,5% уехавших - мужчины, 32,5% - женщины.

67,6% посетивших зарубежные страны в течение четырех месяцев граждан Азербайджана воспользовались воздушным транспортом, 30% - железнодорожным и автомобильным, 2,4% - морским.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan turist axını 29 % artıb

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