Поток туристов из Азербайджана увеличился на 29%

В январе-апреле этого года общее число выехавших в зарубежные страны граждан Азербайджана увеличилось на 29,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 638,2 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на выехавших в Турцию пришлось 38,2% граждан (+27% в годовом сравнении), в Россию - 21,7% (+ 16,7%), в Грузию - 9,1% (+25,2%), в Иран - 8,7% (+43,8%), в другие страны - 22,3%.

67,5% уехавших - мужчины, 32,5% - женщины.

67,6% посетивших зарубежные страны в течение четырех месяцев граждан Азербайджана воспользовались воздушным транспортом, 30% - железнодорожным и автомобильным, 2,4% - морским.