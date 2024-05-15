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Посол: Малайзия заинтересована в том, чтобы Баку стал транзитным пунктом для паломников

Посол: Малайзия заинтересована в том, чтобы Баку стал транзитным пунктом для паломников Если инициатива прямого авиасообщения осуществится, то Баку может стать промежуточной остановкой для малазийцев, совершающих паломничество.
Туризм
15 мая 2024 г. 15:43
Посол: Малайзия заинтересована в том, чтобы Баку стал транзитным пунктом для паломников

Если инициатива прямого авиасообщения осуществится, то Баку может стать промежуточной остановкой для малазийцев, совершающих паломничество.

Об этом в интервью Report заявил посол Малайзии в Азербайджане Ахмад Камризамиль Бин Мохд Рза.

Дипломат отметил, что продолжаются взаимодействия с соответствующими учреждениями, включая "Азербайджанские авиалинии"(AZAL), AirAsia, другими заинтересованными авиакомпаниями, а также с министерством транспорта о возобновлении переговоров о планируемом прямом воздушном маршруте.

"В настоящее время прямых рейсов между Куала-Лумпуром и Баку нет. Однако верю, что данное предложение пойдет на пользу обеим странам. Наличие транспортного сообщения является важнейшим аспектом экономического развития. Это поможет улучшить качество и эффективность перемещения товаров и людей между нашими странами. Расширение связей может укрепить торгово-экономическое сотрудничество за счет физических, институциональных связей и контактов между людьми. У Азербайджана есть потенциал стать центральным хабом во многих направлениях. Страна расположена в стратегически важном месте - на перекрестке Азии и Европы. Если инициатива прямого авиасообщения осуществится, то Баку может стать промежуточной остановкой для малазийцев, совершающих паломничество", - сказал посол.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Malayziya öz zəvvarları üçün Bakının tranzit nöqtəsi olmasında maraqlıdır

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