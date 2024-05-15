Посол: Малайзия заинтересована в том, чтобы Баку стал транзитным пунктом для паломников

Если инициатива прямого авиасообщения осуществится, то Баку может стать промежуточной остановкой для малазийцев, совершающих паломничество.

Если инициатива прямого авиасообщения осуществится, то Баку может стать промежуточной остановкой для малазийцев, совершающих паломничество.

Об этом в интервью Report заявил посол Малайзии в Азербайджане Ахмад Камризамиль Бин Мохд Рза.

Дипломат отметил, что продолжаются взаимодействия с соответствующими учреждениями, включая "Азербайджанские авиалинии"(AZAL), AirAsia, другими заинтересованными авиакомпаниями, а также с министерством транспорта о возобновлении переговоров о планируемом прямом воздушном маршруте.

"В настоящее время прямых рейсов между Куала-Лумпуром и Баку нет. Однако верю, что данное предложение пойдет на пользу обеим странам. Наличие транспортного сообщения является важнейшим аспектом экономического развития. Это поможет улучшить качество и эффективность перемещения товаров и людей между нашими странами. Расширение связей может укрепить торгово-экономическое сотрудничество за счет физических, институциональных связей и контактов между людьми. У Азербайджана есть потенциал стать центральным хабом во многих направлениях. Страна расположена в стратегически важном месте - на перекрестке Азии и Европы. Если инициатива прямого авиасообщения осуществится, то Баку может стать промежуточной остановкой для малазийцев, совершающих паломничество", - сказал посол.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.