Кянан Гасымов: 2024 год станет переломным в туристическом секторе страны

Турпоток в Азербайджан снизился на 14% по сравнению с показателями 2019 года.

Турпоток в Азербайджан снизился на 14% по сравнению с показателями 2019 года.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов на IV ассамблее Ассоциации туристических агентств Азербайджана.

По его словам, 2024 год станет переломным в туристическом секторе страны: "Мы считаем, что в этом году мы достигнем рекордного показателя 2019 года. Показатели четырех месяцев текущего года дают основание говорить об этом. Необходимо учитывать, что достигнутый прогресс происходит в условиях ограничений. Тем не менее, мы надеемся, что в ближайшие годы туристический сектор выйдет на путь развития".