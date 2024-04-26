Генсек НАТО признал, что Украине не предоставили обещанную помощь

Страны Североатлантического альянса не предоставили Киеву обещанную военную помощь.
Как передает Report, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Будем честны. Реальность такова, что в последние месяцы союзники по НАТО не предоставили Украине помощь, которую обещали", - сказал он.
По его словам, страны ЕС не поставили Киеву достаточное количество снарядов, а США долго не могли согласовать пакет военной помощи Украине.
Накануне президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении $60,64 млрд на военную помощь Украине. Как отмечал глава комитета по разведке Сената США Марк Уорнер, первые поставки военной помощи Украине могут начаться уже на этой неделе. Среди прочего в новый транш войдут ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 км.
Больше трети от общей суммы - $23,2 млрд - будут выделены на восполнение запасов США. На закупку вооружений для Украины пойдут $13,8 млрд, еще $11,3 млрд - на "текущие военные операции США в регионе" и $26 млн - на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью. Помимо этого, $7,9 млрд пойдут на поддержание функционирования украинского правительства, а $1,58 млрд - на "помощь для Европы, Евразии и Центральной Азии", но в качестве кредита.
В Пентагоне ранее заявляли, что смогут передать Киеву первые вооружения в течение нескольких дней после подписания законопроекта Байденом. По данным Associated Press, Минобороны США еще несколько месяцев назад заготовило необходимые вооружения и боеприпасы для передачи Киеву, но ожидало, когда Конгресс выделит на это средства.
Со своей стороны, сразу несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщили CNN, что администрация Байдена уже начала готовить новый пакет военной помощи Украине, стоимость которого, как ожидается, составит около $1 млрд.