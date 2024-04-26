Глава Пентагона обсудил с министром обороны Швеции ситуацию в Украине

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор со шведским коллегой Полом Йонсоном, чтобы обсудить ситуацию в Украине.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Пентагона.
Так, министры обсудили "дальнейшую поддержку Украины и прочие вопросы безопасности". Остин выразил мнение, что усилия Швеции как нового члена НАТО демонстрируют ее приверженность региональной безопасности.
В ведомстве отметили, что глава Пентагона также провел разговор с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен, "чтобы обсудить критическую необходимость предоставления Украине дополнительных средств противовоздушной обороны".