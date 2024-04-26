Советники Трампа обсуждают санкции против стран, уходящих от доллара

Советники бывшего президента США и кандидата на пост американского лидера Дональда Трампа обсуждают возможность введения санкций против стран, которые отказываются использовать американский доллар в своей внешней торговле.

Советники бывшего президента США и кандидата на пост американского лидера Дональда Трампа обсуждают возможность введения санкций против стран, которые отказываются использовать американский доллар в своей внешней торговле.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.

"Рассматриваются варианты наказания как для союзников, так и для противников, которые активно проводят двустороннюю торговлю, используя валюты, отличные от доллара. Эти меры могут включать экспортный контроль, обвинения в валютной манипуляции и введение тарифов", - сообщает агентство.

Если Дональд Трамп победит на выборах, его команда планирует ориентировать меры против стран - членов БРИКС, которые активно увеличивают использование национальных валют в своей торговле в рамках процесса дедолларизации.

Ранее бывший президент США выражал свое негодование по поводу решений других стран отказаться от доллара. В интервью CNBC в марте он заявил, что не допустил бы ухода стран от доллара, сравнивая это с "поражением в революционной войне" и считая, что это нанесет ущерб США.