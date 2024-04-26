Армия Израиля заявила о новых ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане

Израильские военные нанесли ночью новую серию ударов по объектам организации "Хезболлах" в Ливане.

Израильские военные нанесли ночью новую серию ударов по объектам организации "Хезболлах" в Ливане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Так, ночью были зафиксированы два запуска противотанковых ракет с ливанской стороны в направлении горы Хар-Дов на севере Израиля. В ответ танки и артиллерия Армии обороны Израиля открыли огонь по источникам обстрелов. Кроме того, израильские военные атаковали пусковую установку на высотах Шебаа на юге Ливана.

Помимо этого, некоторое время назад истребители ВВС Израиля атаковали объекты инфраструктуры "Хезболлах" на холмах Кфар-Шуба и военной инфраструктуры этой организации в окрестностях поселка Маркаба на юге Ливана, проинформировали в пресс-службе.