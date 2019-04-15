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Трамп предложил Boeing переименовать 737 MAX

Трамп предложил Boeing переименовать 737 MAX

Президент США Дональд Трамп порекомендовал компании Boeing переименовать модель самолета 737 MAX, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Что я знаю о брендинге, может ничего (но я все же стал президентом!), но если бы я был на месте Boeing, я бы устранил неисправности Boeing 737 MAX, добавил несколько дополнительных замечательных функций и изменил бы название самолета. Ни один продукт не страдал так, как этот. Но опять же, что, черт возьми, я могу знать?", - написал Д.Трамп в Twitter.

Напомним, что 10 марта самолёт Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии, в результате этого погибли 157 человек. Крушение самолёта аналогичной модели произошло 29 октября прошлого года в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX.

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