Трамп предложил Boeing переименовать 737 MAX

Президент США Дональд Трамп порекомендовал компании Boeing переименовать модель самолета 737 MAX, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Что я знаю о брендинге, может ничего (но я все же стал президентом!), но если бы я был на месте Boeing, я бы устранил неисправности Boeing 737 MAX, добавил несколько дополнительных замечательных функций и изменил бы название самолета. Ни один продукт не страдал так, как этот. Но опять же, что, черт возьми, я могу знать?", - написал Д.Трамп в Twitter.

Напомним, что 10 марта самолёт Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии, в результате этого погибли 157 человек. Крушение самолёта аналогичной модели произошло 29 октября прошлого года в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX.