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Байден планирует повысить тарифы на импорт китайских электромобилей в четыре раза

Байден планирует повысить тарифы на импорт китайских электромобилей в четыре раза Администрация президента США Джо Байдена планирует на следующей неделе объявить о повышении пошлин на продукцию из Китая, работающую на экологически чистой энергии.
Другие страны
11 мая 2024 г. 00:09
Байден планирует повысить тарифы на импорт китайских электромобилей в четыре раза

Администрация президента США Джо Байдена планирует на следующей неделе объявить о повышении пошлин на продукцию из Китая, работающую на экологически чистой энергии.

Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, повышение пошлин затронет китайские важнейшие минералы, солнечные батареи и аккумуляторы. Ожидается, что тарифы на импорт электромобилей могут вырасти до 100%. О решении могут объявить 14 мая.

Нынешний тариф в 25% не позволял дешевым электромобилям из Китая попасть на американский рынок. Согласно источникам, администрация Байдена, автопроизводители и некоторые законодатели обеспокоены тем, что этой тарифной ставки будет недостаточно в условиях расширения китайского производства.

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