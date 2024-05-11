Байден планирует повысить тарифы на импорт китайских электромобилей в четыре раза

Администрация президента США Джо Байдена планирует на следующей неделе объявить о повышении пошлин на продукцию из Китая, работающую на экологически чистой энергии.

Администрация президента США Джо Байдена планирует на следующей неделе объявить о повышении пошлин на продукцию из Китая, работающую на экологически чистой энергии.

Как передает Report , об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, повышение пошлин затронет китайские важнейшие минералы, солнечные батареи и аккумуляторы. Ожидается, что тарифы на импорт электромобилей могут вырасти до 100%. О решении могут объявить 14 мая.

Нынешний тариф в 25% не позволял дешевым электромобилям из Китая попасть на американский рынок. Согласно источникам, администрация Байдена, автопроизводители и некоторые законодатели обеспокоены тем, что этой тарифной ставки будет недостаточно в условиях расширения китайского производства.