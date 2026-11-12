Добыча нефти в США достигла рекордных 14 млн баррелей в сутки

Добыча нефти в США по итогам недели, завершившейся 6 ноября, достигла рекордных 14,013 млн баррелей в сутки, увеличившись на 10 тыс. баррелей по сравнению с предыдущей неделей.

Как передает Report со ссылкой на Управление энергетической информации США (EIA), об этом свидетельствуют данные еженедельного отчета ведомства.

За аналогичный период прошлого года объем нефтедобычи составлял 13,862 млн баррелей в сутки. Средний показатель за последние четыре недели достиг 13,819 млн баррелей в сутки.

Между тем в опубликованном 10 ноября краткосрочном энергетическом прогнозе EIA пересмотрело оценку среднесуточной добычи нефти в США на 2026 год в сторону понижения - с 13,87 млн до 13,86 млн баррелей.

Прогноз на 2027 год остался без изменений. Ведомство ожидает, что добыча нефти в стране достигнет 14,3 млн баррелей в сутки, установив новый годовой рекорд.