ABŞ-də neft hasilatı rekord həddə çatıb
- 12 noyabr, 2026
- 22:32
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ABŞ-də noyabrın 6-da başa çatan həftənin yekunlarına görə, neft hasilatı sutkada 14,013 milyon barelə çataraq rekord müəyyənləşdirib.
Bu barədə "Report" ABŞ-nin Energetika İnformasiyası İdarəsinə (EIA) istinadən xəbər verir.
Qeyd olunub ki, bu, əvvəlki həftənin göstəricisindən 10 min barel çoxdur.
Belə ki, ötən ilin müvafiq dövründə ABŞ-də neft hasilatı sutkada 13,862 milyon barel təşkil edib. Son dörd həftə üzrə orta hasilat isə sutkada 13,819 milyon barelə çatıb.
Bununla yanaşı, EIA noyabrın 10-da açıqladığı qısamüddətli enerji proqnozunda ABŞ-də 2026-cı il üzrə orta gündəlik neft hasilatına dair qiymətləndirməsini azaldıb. Belə ki, proqnoz 13,87 milyon bareldən 13,86 milyon barelə endirilib.
2027-ci il üzrə proqnoz isə dəyişməz saxlanılıb. Qurum gələn il ABŞ-də neft hasilatının sutkada 14,3 milyon barelə çataraq yeni illik rekord müəyyənləşdirəcəyini gözləyir.