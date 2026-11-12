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    ABŞ-də neft hasilatı rekord həddə çatıb

    Energetika
    • 12 noyabr, 2026
    • 22:32
    ABŞ-də neft hasilatı rekord həddə çatıb

    ABŞ-də noyabrın 6-da başa çatan həftənin yekunlarına görə, neft hasilatı sutkada 14,013 milyon barelə çataraq rekord müəyyənləşdirib.

    Bu barədə "Report" ABŞ-nin Energetika İnformasiyası İdarəsinə (EIA) istinadən xəbər verir.

    Qeyd olunub ki, bu, əvvəlki həftənin göstəricisindən 10 min barel çoxdur.

    Belə ki, ötən ilin müvafiq dövründə ABŞ-də neft hasilatı sutkada 13,862 milyon barel təşkil edib. Son dörd həftə üzrə orta hasilat isə sutkada 13,819 milyon barelə çatıb.

    Bununla yanaşı, EIA noyabrın 10-da açıqladığı qısamüddətli enerji proqnozunda ABŞ-də 2026-cı il üzrə orta gündəlik neft hasilatına dair qiymətləndirməsini azaldıb. Belə ki, proqnoz 13,87 milyon bareldən 13,86 milyon barelə endirilib.

    2027-ci il üzrə proqnoz isə dəyişməz saxlanılıb. Qurum gələn il ABŞ-də neft hasilatının sutkada 14,3 milyon barelə çataraq yeni illik rekord müəyyənləşdirəcəyini gözləyir.

    Neft hasilatı Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Добыча нефти в США достигла рекордных 14 млн баррелей в сутки
    US crude oil output hits record 14.013 million barrels per day
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