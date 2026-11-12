Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Брнабич: Новые власти Сербии должны обеспечить преемственность политики

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 22:15
    Брнабич: Новые власти Сербии должны обеспечить преемственность политики

    Новые власти Сербии должны обеспечить оперативное формирование государственных институтов, сохранить международные обязательства страны и продолжить подготовку к международной выставке Expo-2027 в Белграде.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила и.о. президента Сербии, председатель парламента Ана Брнабич.

    "Мы хотим, чтобы в интересах Сербии и всех ее граждан новые институты были сформированы быстро и эффективно, а неопределенность и нестабильность в стране прекратились", - сказала она журналистам на полях 9-го саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Дублине.

    По ее словам, действующие власти не намерены препятствовать передаче полномочий. В подтверждение этого Брнабич отметила, что президент Александр Вучич признал результаты выборов 25 октября в 21:30, а жалоб на итоги голосования на избирательных участках подано не было.

    Она также сообщила, что учредительное заседание парламента назначено на 17 ноября.

    Особое внимание Брнабич уделила подготовке к Expo-2027, призвав победивший на выборах "Студенческий список" ответственно подойти к реализации проекта и обеспечить продолжение подготовительных работ.

    "Сербия боролась за право провести Expo, конкурируя с некоторыми из сильнейших стран мира, и добилась этого в интересах страны", - подчеркнула она.

    По словам Брнабич, участие в выставке уже подтвердило рекордное за всю историю количество государств. Некоторые из них приступили к инвестициям в строительство и подготовку своих павильонов.

    Она подчеркнула, что реализация проекта важна не только для экономики Сербии, но и для укрепления международной репутации страны как надежного и стабильного партнера.

    Международная специализированная выставка Expo-2027 пройдет в Белграде с 15 мая по 15 августа 2027 года. Это первая подобная выставка, организованная на Западных Балканах и сертифицированная Международным бюро выставок (BIE). Тема выставки: "Играй ради человечества - спорт и музыка для всех. Ожидается, что в ней примут участие более 110–130 стран и международных организаций, а количество посетителей должно превысить 4 млн человек.

    Ана Брнабич Сербия
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    22:20
    Фото
    В Дублине обсудили возможности увеличения экспорта азербайджанского газа в Европу
    Внешняя политика
    22:15
    Брнабич: Новые власти Сербии должны обеспечить преемственность политики
    Другие страны
    22:05
    В Гёйгёльском районе найдено тело пропавшего 84-летнего мужчины
    Происшествия
    22:03
    ФРС сократит количество заседаний по процентной ставке в 2027 году
    Другие страны
    21:52
    Израиль объявил кандидата в президенты Франции Меланшона персоной нон-грата
    Другие страны
    21:46
    Добыча нефти в США достигла рекордных 14 млн баррелей в сутки
    Энергетика
    21:41
    Минюст США проводит несколько расследований, связанных с Nvidia
    Другие страны
    21:37
    Кушнер: Очередной раунд переговоров по Украине пройдет на следующей неделе
    Другие страны
    21:33
    РФ нанесла ракетный удар по объекту "Нафтогаза" в Черниговской области Украины
    Другие страны
    Лента новостей