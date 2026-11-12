Брнабич: Новые власти Сербии должны обеспечить преемственность политики

Новые власти Сербии должны обеспечить оперативное формирование государственных институтов, сохранить международные обязательства страны и продолжить подготовку к международной выставке Expo-2027 в Белграде.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила и.о. президента Сербии, председатель парламента Ана Брнабич.

"Мы хотим, чтобы в интересах Сербии и всех ее граждан новые институты были сформированы быстро и эффективно, а неопределенность и нестабильность в стране прекратились", - сказала она журналистам на полях 9-го саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Дублине.

По ее словам, действующие власти не намерены препятствовать передаче полномочий. В подтверждение этого Брнабич отметила, что президент Александр Вучич признал результаты выборов 25 октября в 21:30, а жалоб на итоги голосования на избирательных участках подано не было.

Она также сообщила, что учредительное заседание парламента назначено на 17 ноября.

Особое внимание Брнабич уделила подготовке к Expo-2027, призвав победивший на выборах "Студенческий список" ответственно подойти к реализации проекта и обеспечить продолжение подготовительных работ.

"Сербия боролась за право провести Expo, конкурируя с некоторыми из сильнейших стран мира, и добилась этого в интересах страны", - подчеркнула она.

По словам Брнабич, участие в выставке уже подтвердило рекордное за всю историю количество государств. Некоторые из них приступили к инвестициям в строительство и подготовку своих павильонов.

Она подчеркнула, что реализация проекта важна не только для экономики Сербии, но и для укрепления международной репутации страны как надежного и стабильного партнера.

Международная специализированная выставка Expo-2027 пройдет в Белграде с 15 мая по 15 августа 2027 года. Это первая подобная выставка, организованная на Западных Балканах и сертифицированная Международным бюро выставок (BIE). Тема выставки: "Играй ради человечества - спорт и музыка для всех. Ожидается, что в ней примут участие более 110–130 стран и международных организаций, а количество посетителей должно превысить 4 млн человек.