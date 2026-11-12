Brnabiç: Serbiyanın yeni hakimiyyəti siyasətin varisliyini təmin etməlidir
- 12 noyabr, 2026
- 23:34
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Serbiyanın yeni hakimiyyəti dövlət institutlarının operativ formalaşdırılmasını təmin etməli, ölkənin beynəlxalq öhdəliklərini qorumalı və Belqradda keçiriləcək "Expo-2027" beynəlxalq sərgisinə hazırlığı davam etdirməlidir.
"Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bunu Serbiya prezidentinin səlahiyyətlərini icra edən, parlamentin sədri Ana Brnabiç bildirib.
"Biz istəyirik ki, Serbiya və bütün vətəndaşlarının maraqları naminə yeni institutlar sürətlə və effektiv şəkildə formalaşdırılsın, ölkədəki qeyri-müəyyənlik və qeyri-sabitliyə son qoyulsun", – o, Dublində Avropa Siyasi Birliyinin 9-cu Sammiti çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, hazırkı hakimiyyət səlahiyyətlərin təhvil verilməsinə mane olmaq niyyətində deyil. Brnabiç bunu təsdiqləmək üçün Prezident Aleksandar Vuçiçin oktyabrın 25-də keçirilən seçkilərin nəticələrini saat 21:30-da tanıdığını və səsvermənin nəticələri ilə bağlı seçki məntəqələrinə heç bir şikayət daxil olmadığını bildirib.
O, parlamentin təsis iclasının noyabrın 17-nə təyin edildiyini də qeyd edib.
Brnabiç "Expo-2027" sərgisinə hazırlıq məsələsinə xüsusi diqqət çəkərək, seçkilərdə qalib gəlmiş "Tələbə siyahısı"nı layihənin icrasına məsuliyyətlə yanaşmağa və hazırlıq işlərinin davam etdirilməsini təmin etməyə çağırıb.
"Serbiya dünyanın ən güclü ölkələrindən bəziləri ilə rəqabət apararaq Expo-ya ev sahibliyi etmək hüququ uğrunda mübarizə aparıb və ölkənin maraqları naminə buna nail olub", – o vurğulayıb.
Brnabiçin sözlərinə görə, indiyədək sərgidə iştirakını təsdiqləyən ölkələrin sayı bütün tarix üzrə rekord həddə çatıb. Onlardan bəziləri artıq tikinti və milli pavilyonlarının hazırlanmasına sərmayə yatırmağa başlayıblar.
O əlavə edib ki, layihənin həyata keçirilməsi təkcə Serbiya iqtisadiyyatı üçün deyil, həm də ölkənin etibarlı və sabit tərəfdaş kimi beynəlxalq nüfuzunun möhkəmləndirilməsi baxımından əhəmiyyətlidir.