ФРС сократит количество заседаний по процентной ставке в 2027 году

Федеральная резервная система США (ФРС) обновила график заседаний на 2027 год, исключив из него октябрьскую встречу, посвященную вопросам денежно-кредитной политики.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, таким образом, вместо традиционных восьми заседаний регулятор проведет семь.

Согласно опубликованному расписанию, заседания состоятся 26–27 января, 16–17 марта, 27–28 апреля, 8–9 июня, 27–28 июля, 14–15 сентября и 7–8 декабря. На них будут рассматриваться вопросы процентной политики и приниматься решения по ключевой ставке.

По утверждению агентства, изменение графика не стало неожиданностью. Ранее глава ФРС Кевин Уорш по итогам предыдущего заседания пояснил, что одна из встреч в 2027 году будет посвящена обсуждению общей стратегии денежно-кредитной политики. При этом голосование по вопросам её изменения проводиться не будет.

Предполагается, что в 2028 году количество подобных стратегических заседаний увеличится до двух.

На октябрьском заседании ФРС сохранила ключевую процентную ставку в диапазоне 3,75–4%. Между тем участники финансового рынка практически не сомневаются, что на последней в текущем году встрече в декабре регулятор повысит ставку. При этом сохраняется небольшая вероятность более существенного повышения - на 50 базисных пунктов вместо стандартных 25.