В Дублине обсудили возможности увеличения экспорта азербайджанского газа в Европу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудили перспективы расширения энергетического сотрудничества и увеличения экспорта азербайджанского газа в Европу.

Как сообщает корреспондент Report из Дублина, встреча состоялась 12 ноября.

В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы двусторонних отношений между Азербайджаном и Грецией.

Особое внимание было уделено роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, в том числе Греции. В этом контексте была подчеркнута значимость Трансадриатического газопровода (TAP), по которому азербайджанский газ поставляется на европейские рынки.

Стороны также отметили наличие дополнительных возможностей для наращивания экспорта энергоресурсов из Азербайджана в Европу, прежде всего природного газа.

В связи с этим была подчеркнута необходимость пересмотра финансовых и процедурных механизмов Европейского союза, способствующих расширению энергетического сотрудничества.