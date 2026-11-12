Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В Дублине обсудили возможности увеличения экспорта азербайджанского газа в Европу

    Внешняя политика
    • 12 ноября, 2026
    • 22:20
    В Дублине обсудили возможности увеличения экспорта азербайджанского газа в Европу

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудили перспективы расширения энергетического сотрудничества и увеличения экспорта азербайджанского газа в Европу.

    Как сообщает корреспондент Report из Дублина, встреча состоялась 12 ноября.

    В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы двусторонних отношений между Азербайджаном и Грецией.

    Особое внимание было уделено роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, в том числе Греции. В этом контексте была подчеркнута значимость Трансадриатического газопровода (TAP), по которому азербайджанский газ поставляется на европейские рынки.

    Стороны также отметили наличие дополнительных возможностей для наращивания экспорта энергоресурсов из Азербайджана в Европу, прежде всего природного газа.

    В связи с этим была подчеркнута необходимость пересмотра финансовых и процедурных механизмов Европейского союза, способствующих расширению энергетического сотрудничества.

    Ильхам Алиев Кириакос Мицотакис Энергетическое сотрудничество Азербайджан Греция
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    Dublində Azərbaycanın Avropaya qaz ixracının artırılması imkanları müzakirə olunub
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    Aliyev and Mitsotakis discuss energy cooperation in Dublin
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