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    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    Dublində Azərbaycanın Avropaya qaz ixracının artırılması imkanları müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 12 noyabr, 2026
    • 21:55
    Dublində Azərbaycanın Avropaya qaz ixracının artırılması imkanları müzakirə olunub

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin noyabrın 12-də Dublində Yunanıstan Respublikasının Baş naziri Kiriakos Miçotakis ilə görüşü olub.

    "Report"un Dublinə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, söhbət zamanı Azərbaycan-Yunanıstan ikitərəfli əlaqələri nəzərdən keçirildi.

    Ölkəmizin Avropanın, o cümlədən Yunanıstanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı rol və bu məsələyə verdiyi töhfə vurğulandı. Bu xüsusda TAP layihəsinin əhəmiyyətinə toxunuldu.

    Görüşdə Azərbaycanın Avropaya enerji, xüsusilə qaz ixracının artırılması üçün əlavə imkanların olduğu bildirildi, bu baxımdan Avropa İttifaqının maliyyə və prosedur mexanizmlərinə yenidən baxılmasının vacibliyi vurğulandı.

    İlham Əliyev Dublin
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    В Дублине обсудили возможности увеличения экспорта азербайджанского газа в Европу
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    Aliyev and Mitsotakis discuss energy cooperation in Dublin
    44 filmi
    44 filmi

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