Dublində Azərbaycanın Avropaya qaz ixracının artırılması imkanları müzakirə olunub
- 12 noyabr, 2026
- 21:55
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin noyabrın 12-də Dublində Yunanıstan Respublikasının Baş naziri Kiriakos Miçotakis ilə görüşü olub.
"Report"un Dublinə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, söhbət zamanı Azərbaycan-Yunanıstan ikitərəfli əlaqələri nəzərdən keçirildi.
Ölkəmizin Avropanın, o cümlədən Yunanıstanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı rol və bu məsələyə verdiyi töhfə vurğulandı. Bu xüsusda TAP layihəsinin əhəmiyyətinə toxunuldu.
Görüşdə Azərbaycanın Avropaya enerji, xüsusilə qaz ixracının artırılması üçün əlavə imkanların olduğu bildirildi, bu baxımdan Avropa İttifaqının maliyyə və prosedur mexanizmlərinə yenidən baxılmasının vacibliyi vurğulandı.
Prezident İlham Əliyevin Dublində Yunanıstanın Baş naziri ilə görüşü olub. https://t.co/Z5riFelOMU— İlham Əliyev (@azpresident) November 12, 2026