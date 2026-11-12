Минюст США проводит несколько расследований, связанных с Nvidia

Министерство юстиции США проводит несколько расследований, которые могут затронуть американского производителя чипов Nvidia на фоне скандала, приведшего к отставке генерального директора компании Дженсена Хуанга.

Как передает Report со ссылкой на портал Semafor, об этом сообщили два представителя американской администрации.

По данным источников, речь идет о трех отдельных расследованиях. Одно из них касается возможного нарушения компанией Nvidia антимонопольного законодательства.

Два других расследования связаны с деятельностью компаний Megaspeed и Supermicro. В рамках этих дел американские власти изучают обстоятельства, касающиеся Элис Хуанг, которую подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой.

При этом издание отмечает, что расследования ведутся независимо друг от друга. На данный момент нет подтверждений того, что Nvidia причастна к предполагаемым нарушениям, связанным с Элис Хуанг.

По информации источников, Министерство юстиции США пока не намерено предъявлять обвинения ни Nvidia, ни ее бывшему генеральному директору Дженсену Хуангу.

Ранее Хуанг признал факт внебрачной связи на фоне сообщений о его отношениях с Элис Хуанг. Совет директоров Nvidia инициировал независимую проверку обстоятельств предполагаемой попытки иностранной разведки получить доступ к информации компании через ее руководителя.