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    В Италии в школы продолжают поступать угрозы о возможных взрывах

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 22:37
    В Италии в школы продолжают поступать угрозы о возможных взрывах

    Электронные письма с угрозами взрывов 12 ноября получили 3 778 школ по всей Италии и были эвакуированы 77 учебных заведений, в 36 из них занятия уже возобновились.

    Как передает Report со ссылкой на местные медиа, об этом сообщает Совет министров Италии по итогам заседания межведомственного комитета по безопасности.

    Экстренное совещание было созвано для координации действий и обеспечения безопасности учащихся, преподавателей и школьного персонала.

    Отмечается, что специальный технический комитет разработает комплекс мер реагирования на подобные угрозы. Новые процедуры будут распространяться не только на образовательные учреждения, но и на другие потенциальные объекты.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также обсудила ситуацию с лидерами оппозиции, которые выразили готовность поддержать необходимые законодательные инициативы.

    Напомним, в среду аналогичные сообщения поступили более чем в 6 тыс. школ страны, что привело к масштабным эвакуациям. По оценке газеты Il Fatto Quotidiano, ущерб от чрезвычайной ситуации за один день составил около 3 млн евро.

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