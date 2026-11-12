Израиль объявил кандидата в президенты Франции Меланшона персоной нон-грата
- 12 ноября, 2026
- 21:52
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Израиль объявил левого кандидата в президенты Франции Жан-Люка Меланшона персоной нон грата, обвинив его в "крайне враждебной позиции" по отношению к стране.
Как передает Report со ссылкой на израильские медиа, об этом говорится в заявлении МИД еврейского государства.
Согласно информации, лидеру французской партии "Непокоренная Франция" (LFI) Жан-Люку Меланшону и председателю парламентской фракции Матильде Панот запрещен въезд в Израиль.
Как сообщили в ведомстве, причиной такого решения стали, по оценке израильской стороны, антиизраильская позиция партии и заявления её руководителей, содержащие обвинения в адрес Израиля. Кроме того, недовольство израильских властей вызвал призыв Меланшона направить французские корабли для сопровождения флотилий, направляющихся в сектор Газа.
В МИД Израиля отметили, что решение принято министром иностранных дел и министром внутренних дел Гидеоном Сааром.
Напомним, что накануне Меланшон пообещал в случае своей победы на выборах 2027 года направить флот Франции на защиту гуманитарных флотилий, направляемых в сектор Газа.