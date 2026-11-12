Кушнер: Очередной раунд переговоров по Украине пройдет на следующей неделе
Другие страны
- 12 ноября, 2026
- 21:37
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Новый раунд многосторонних переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта пройдет на следующей неделе.
Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил журналистам спецпосланник президента США Джаред Кушнер по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.
"Я думаю, что мы в деталях обсудили все темы. Я думаю, что это повлияет на многосторонние переговоры на следующей неделе, а также на разговор, который у нас состоится с (президентом Украины Владимиром) Зеленским", - сказал Кушнер.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что США и Россия согласовали новый раунд переговоров. По его словам, ко встрече присоединятся европейские представители.
Последние новости
22:20
Фото
В Дублине обсудили возможности увеличения экспорта азербайджанского газа в ЕвропуВнешняя политика
22:15
Брнабич: Новые власти Сербии должны обеспечить преемственность политикиДругие страны
22:05
В Гёйгёльском районе найдено тело пропавшего 84-летнего мужчиныПроисшествия
22:03
ФРС сократит количество заседаний по процентной ставке в 2027 годуДругие страны
21:52
Израиль объявил кандидата в президенты Франции Меланшона персоной нон-гратаДругие страны
21:46
Добыча нефти в США достигла рекордных 14 млн баррелей в суткиЭнергетика
21:41
Минюст США проводит несколько расследований, связанных с NvidiaДругие страны
21:37
Кушнер: Очередной раунд переговоров по Украине пройдет на следующей неделеДругие страны
21:33
РФ нанесла ракетный удар по объекту "Нафтогаза" в Черниговской области УкраиныДругие страны