Кушнер: Очередной раунд переговоров по Украине пройдет на следующей неделе

Новый раунд многосторонних переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта пройдет на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил журналистам спецпосланник президента США Джаред Кушнер по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.

"Я думаю, что мы в деталях обсудили все темы. Я думаю, что это повлияет на многосторонние переговоры на следующей неделе, а также на разговор, который у нас состоится с (президентом Украины Владимиром) Зеленским", - сказал Кушнер.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что США и Россия согласовали новый раунд переговоров. По его словам, ко встрече присоединятся европейские представители.