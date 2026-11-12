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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Кушнер: Очередной раунд переговоров по Украине пройдет на следующей неделе

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 21:37
    Кушнер: Очередной раунд переговоров по Украине пройдет на следующей неделе

    Новый раунд многосторонних переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта пройдет на следующей неделе.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил журналистам спецпосланник президента США Джаред Кушнер по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.

    "Я думаю, что мы в деталях обсудили все темы. Я думаю, что это повлияет на многосторонние переговоры на следующей неделе, а также на разговор, который у нас состоится с (президентом Украины Владимиром) Зеленским", - сказал Кушнер.

    Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что США и Россия согласовали новый раунд переговоров. По его словам, ко встрече присоединятся европейские представители.

    Джаред Кушнер Российско-украинский конфликт Соединенные Штаты Америки (США)
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