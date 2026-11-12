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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Уиткофф заявил о согласовании следующего раунда переговоров по Украине

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 19:58
    Уиткофф заявил о согласовании следующего раунда переговоров по Украине

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о прогрессе в переговорах по Украине и согласовании следующего раунда переговоров.

    Как сообщает Report со ссылкой на CNN, об этом Уиткофф заявил после переговоров в Москве.

    "Я считаю, что определенный прогресс был достигнут. Думаю, он наметился еще сегодня ранее. В Абу-Даби многие не ожидали, что мы возобновим трехсторонние переговоры. Однако мы это сделали. Более того, мы уже договорились о проведении новой встречи. Именно этого хочет президент США Дональд Трамп", - заявил Уиткофф. не приведя деталей предстоящей встречи.

    По его словам, к следующему раунду переговоров по украинскому урегулированию присоединятся европейцы.

    Уиткофф и Джаред Кушнер также выразили мнение, что сейчас может появиться импульс для продвижения в направлении урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

    Стив Уиткофф Российско-украинский конфликт
    Uitkoff Ukrayna üzrə danışıqların növbəti raundunun razılaşdırıldığını bildirib
    44 filmi
    44 filmi

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