Уиткофф заявил о согласовании следующего раунда переговоров по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о прогрессе в переговорах по Украине и согласовании следующего раунда переговоров.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN, об этом Уиткофф заявил после переговоров в Москве.

"Я считаю, что определенный прогресс был достигнут. Думаю, он наметился еще сегодня ранее. В Абу-Даби многие не ожидали, что мы возобновим трехсторонние переговоры. Однако мы это сделали. Более того, мы уже договорились о проведении новой встречи. Именно этого хочет президент США Дональд Трамп", - заявил Уиткофф. не приведя деталей предстоящей встречи.

По его словам, к следующему раунду переговоров по украинскому урегулированию присоединятся европейцы.

Уиткофф и Джаред Кушнер также выразили мнение, что сейчас может появиться импульс для продвижения в направлении урегулирования конфликта между Россией и Украиной.