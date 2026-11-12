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    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    Rusiya-Ukrayna danışıqlarının yeni raundu gələn həftə keçiriləcək

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2026
    • 22:41
    Rusiya-Ukrayna danışıqlarının yeni raundu gələn həftə keçiriləcək

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması üzrə çoxtərəfli danışıqların növbəti raundu gələn həftə baş tutacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Cared Kuşner Moskvada Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşünün yekunlarına dair jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    "Düşünürəm ki, biz bütün məsələləri ətraflı müzakirə etdik. Bu, gələn həftə keçiriləcək çoxtərəfli danışıqlara, eləcə də Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə aparacağımız söhbətə təsir göstərəcək", – Kuşner deyib.

    Daha əvvəl ABŞ prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ABŞ və Rusiyanın yeni danışıqlar raundunu razılaşdırdığını bildirmişdi. Onun sözlərinə görə, görüşə Avropa nümayəndələri də qoşulacaq.

    Cared Kuşner Vladimir Putin Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Кушнер: Очередной раунд переговоров по Украине пройдет на следующей неделе
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