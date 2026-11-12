В Гёйгёльском районе найдено тело пропавшего 84-летнего мужчины

Обнаружено тело жителя села Какалос Астаринского района Мирзаджана Гусейнова 1942 года рождения, пропавшего без вести в Гяндже.

Как сообщает западное бюро Report, тело мужчины найдено на территории села Гаджимелик Гёйгёльского района.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры. По данному факту прокуратура Гёйгёльского района начала расследование.

Напомним, что 8 ноября М. Гусейнов вместе с родственниками приехал на церемонию принятия военной присяги его внуком, проходящим военную службу. В это время мужчина пропал при невыясненных обстоятельствах.