В Гёйгёльском районе найдено тело пропавшего 84-летнего мужчины
Происшествия
- 12 ноября, 2026
- 22:05
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Обнаружено тело жителя села Какалос Астаринского района Мирзаджана Гусейнова 1942 года рождения, пропавшего без вести в Гяндже.
Как сообщает западное бюро Report, тело мужчины найдено на территории села Гаджимелик Гёйгёльского района.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры. По данному факту прокуратура Гёйгёльского района начала расследование.
Напомним, что 8 ноября М. Гусейнов вместе с родственниками приехал на церемонию принятия военной присяги его внуком, проходящим военную службу. В это время мужчина пропал при невыясненных обстоятельствах.
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