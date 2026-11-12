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    В Гёйгёльском районе найдено тело пропавшего 84-летнего мужчины

    Происшествия
    • 12 ноября, 2026
    • 22:05
    В Гёйгёльском районе найдено тело пропавшего 84-летнего мужчины

    Обнаружено тело жителя села Какалос Астаринского района Мирзаджана Гусейнова 1942 года рождения, пропавшего без вести в Гяндже.

    Как сообщает западное бюро Report, тело мужчины найдено на территории села Гаджимелик Гёйгёльского района.

    На место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры. По данному факту прокуратура Гёйгёльского района начала расследование.

    Напомним, что 8 ноября М. Гусейнов вместе с родственниками приехал на церемонию принятия военной присяги его внуком, проходящим военную службу. В это время мужчина пропал при невыясненных обстоятельствах.

    Пропавшие без вести Гёйгёль
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    44 filmi

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