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ХАМАС пересмотрит свою стратегию на переговорах с Израилем по Газе

ХАМАС пересмотрит свою стратегию на переговорах с Израилем по Газе В ХАМАС заявили о намерении пересмотреть свою стратегию на переговорах с Израилем по Газе.
Другие страны
10 мая 2024 г. 21:12
ХАМАС пересмотрит свою стратегию на переговорах с Израилем по Газе

В ХАМАС заявили о намерении пересмотреть свою стратегию на переговорах с Израилем по Газе.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное в телеграм-канале ХАМАС.

Согласно заявлению, они намерены пересмотреть свою стратегию на непрямых переговорах с израильской стороной по урегулированию ситуации в секторе Газа в свете последних действий Израиля в анклаве.

"После отказа [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху от предложений посредников на переговорах, нападения и захвата контрольно-пропускного пункта "Рафах" руководство ХАМАС проведет консультации с лидерами палестинских группировок, чтобы пересмотреть нашу стратегию на переговорах", - указывается в заявлении.

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Версия на английском языке Hamas to reconsider its strategy in negotiations with Israel on Gaza

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