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Украина и Бельгия ведут переговоры о сотрудничестве в сфере безопасности

Украина и Бельгия ведут переговоры о сотрудничестве в сфере безопасности Украина и Бельгия начали переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.
Другие страны
10 мая 2024 г. 19:59
Украина и Бельгия ведут переговоры о сотрудничестве в сфере безопасности

Украина и Бельгия начали переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

Как передает Report, об этом сообщил офис президента Украины.

Сегодняшний раунд переговоров провел заместитель главы офиса Игорь Жовква. Бельгийскую делегацию возглавил руководитель кабинета премьер-министра по вопросам безопасности и внешних отношений Петер Моорс.

"Мы ценим лидерство Бельгии во многих вопросах поддержки Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО на пути к нашему членству", – отметил Жовква.

Стороны обсудили текст проекта соглашения, коснулись отдельных положений и договорились о следующем раунде переговоров.

"Достигнутый прогресс по результатам первого раунда создает реальные возможности для подписания документа уже в ближайшее время", – говорится в сообщении.

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