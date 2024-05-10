Украина и Бельгия ведут переговоры о сотрудничестве в сфере безопасности

Украина и Бельгия начали переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

Украина и Бельгия начали переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

Как передает Report, об этом сообщил офис президента Украины.

Сегодняшний раунд переговоров провел заместитель главы офиса Игорь Жовква. Бельгийскую делегацию возглавил руководитель кабинета премьер-министра по вопросам безопасности и внешних отношений Петер Моорс.

"Мы ценим лидерство Бельгии во многих вопросах поддержки Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО на пути к нашему членству", – отметил Жовква.

Стороны обсудили текст проекта соглашения, коснулись отдельных положений и договорились о следующем раунде переговоров.

"Достигнутый прогресс по результатам первого раунда создает реальные возможности для подписания документа уже в ближайшее время", – говорится в сообщении.