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Пентагон предписал всем военнослужащим США покинуть Нигер

Пентагон предписал всем военнослужащим США покинуть Нигер Министерство обороны США приняло решение вывести в полном составе американских военнослужащих - 1 тыс. человек - из Нигера в течение следующих нескольких месяцев.
Другие страны
10 мая 2024 г. 23:16
Пентагон предписал всем военнослужащим США покинуть Нигер

Министерство обороны США приняло решение вывести в полном составе американских военнослужащих - 1 тыс. человек - из Нигера в течение следующих нескольких месяцев.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

В апреле США объявили, что начнут обсуждать планы "упорядоченного и ответственного вывода войск" после того, как власти Нигера заявили, что аннулируют соглашение о военном сотрудничестве с Вашингтоном. Американские чиновники продолжили вести консультации с африканской страной по поводу условий вывода, обсуждали возможность того, что часть американских войск могут остаться на территории государства.

По словам источника Politico, военнослужащие будут направлены в другие страны региона, откуда они смогут продолжать проводить операции. Сокращение численности войск, которое еще может быть отменено до полного завершения, не включает в себя охрану, обеспечивающую безопасность посольства США.

Американская делегация находится в Нигере и ведет переговоры с властями о выводе войск.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon bütün ABŞ hərbçilərini Nigerdən çıxarır

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