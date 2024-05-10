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Президент Финляндии: Сейчас путь к миру в Украине лежит только через поле боя

Президент Финляндии: Сейчас путь к миру в Украине лежит только через поле боя Сейчас единственный путь к миру в Украине лежит через поле боя.
Другие страны
10 мая 2024 г. 22:28
Президент Финляндии: Сейчас путь к миру в Украине лежит только через поле боя

Сейчас единственный путь к миру в Украине лежит через поле боя.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он выразил надежду, что достичь ситуации, на основе которой можно будет проложить путь к соглашению, можно будет в следующем году.

Президент Финляндии напомнил, что его страна оказала военную поддержку Киеву на сумму €3 млрд. Отвечая на вопрос, достаточно ли делают для Украины другие партнеры, он отметил, что "Европа помогает так, как может".

"Все время немного с опозданием, к тому же то там, то тут скрипя зубами, но мы делаем это", - сказал он. Стубб также выразил надежду на то, что рано или поздно дело дойдет до встречи с Россией по Украине, возможно, втайне от общественности.

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Версия на азербайджанском языке Finlandiya Prezidenti: Ukraynada sülhə gedən yeganə yol döyüş meydanından keçir

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