МИД Израиля осудил решение Генассамблеи ООН по Палестине

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац осудил решение Генеральной Ассамблеи ООН повысить статус палестинцев в организации.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац осудил решение Генеральной Ассамблеи ООН повысить статус палестинцев в организации.

Как передает Report, заявление министра распространила пресс-служба израильского МИД.

По его словам, данное решение вредит усилиям по освобождению заложников, удерживаемых радикальным движением ХАМАС в секторе Газа: "Политический театр ООН принял искусственное, искаженное и бессмысленное решение, которое является наградой для убийц и насильников из ХАМАС и вредит усилиям по освобождению заложников", - заявил Кац.

По мнению министра, решение Генассамблеи является "посланием ООН полному страданий региону, что насилие окупается".