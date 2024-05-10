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МИД Израиля осудил решение Генассамблеи ООН по Палестине

МИД Израиля осудил решение Генассамблеи ООН по Палестине Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац осудил решение Генеральной Ассамблеи ООН повысить статус палестинцев в организации.
Другие страны
10 мая 2024 г. 21:01
МИД Израиля осудил решение Генассамблеи ООН по Палестине

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац осудил решение Генеральной Ассамблеи ООН повысить статус палестинцев в организации.

Как передает Report, заявление министра распространила пресс-служба израильского МИД.

По его словам, данное решение вредит усилиям по освобождению заложников, удерживаемых радикальным движением ХАМАС в секторе Газа: "Политический театр ООН принял искусственное, искаженное и бессмысленное решение, которое является наградой для убийц и насильников из ХАМАС и вредит усилиям по освобождению заложников", - заявил Кац.

По мнению министра, решение Генассамблеи является "посланием ООН полному страданий региону, что насилие окупается".

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