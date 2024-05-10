В ООН проходит чрезвычайная сессия по Палестине

В Генеральной Ассамблее ООН проходит чрезвычайная сессия по вопросу полноправного членства Палестины в организации.

В Генеральной Ассамблее ООН проходит чрезвычайная сессия по вопросу полноправного членства Палестины в организации.

Как сообщает американское бюро Report, проект резолюции обсуждается в Генеральной Ассамблее ООН постоянными представителями 109 стран организации.

В документе прописано право палестинского народа на самоопределение и создание государства, а генеральный секретарь ООН призван предпринять необходимые шаги для исполнения резолюции.

Голосование по резолюции будет проведено сегодня. Для полноправного членства Палестина должна получить две трети голосов "за".

Напомним, что Палестина подавала заявку на полноправное членство в ООН в 2011 году, но тогда она не получила необходимой поддержки.