В Багдадской декларации содержится положение о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией
- 19 октября, 2026
- 14:52
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В Багдадскую декларацию, принятую по итогам 52-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), включено положение о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X.
Азербайджан на сессии представляла делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Ялчыном Рафиевым.
В ходе сессии обсуждались актуальные вопросы повестки стран-членов ОИС, региональные и международные вызовы, а также расширение сотрудничества между государствами-членами организации.
По итогам сессии были приняты резолюции по политическим, экономическим, гуманитарно-культурным и другим вопросам, а также Багдадская декларация.
Одним из важных для Азербайджана результатов стало повторное принятие четырех резолюций по стране с учетом соответствующих изменений, а также включение в Багдадскую декларацию положения о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
В декларации приветствуются достигнутые успехи в процессе нормализации, в частности парафирование соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Государствам-членам ОИС предложено активно поддержать усилия по разминированию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.
Кроме того, представитель Азербайджана Айдын Сафиxанов избран членом Независимой постоянной комиссии ОИС по правам человека на 2027-2030 годы.
В рамках мероприятия Рафиев также провел двусторонние встречи с главами и заместителями глав внешнеполитических ведомств Гамбии, Турции и Ирака. На встречах обсуждались вопросы сотрудничества с этими странами в рамках ОИС.