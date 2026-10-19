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    В Багдадской декларации содержится положение о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    • 19 октября, 2026
    • 14:52
    В Багдадской декларации содержится положение о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией

    В Багдадскую декларацию, принятую по итогам 52-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), включено положение о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X.

    Азербайджан на сессии представляла делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Ялчыном Рафиевым.

    В ходе сессии обсуждались актуальные вопросы повестки стран-членов ОИС, региональные и международные вызовы, а также расширение сотрудничества между государствами-членами организации.

    По итогам сессии были приняты резолюции по политическим, экономическим, гуманитарно-культурным и другим вопросам, а также Багдадская декларация.

    Одним из важных для Азербайджана результатов стало повторное принятие четырех резолюций по стране с учетом соответствующих изменений, а также включение в Багдадскую декларацию положения о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

    В декларации приветствуются достигнутые успехи в процессе нормализации, в частности парафирование соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Государствам-членам ОИС предложено активно поддержать усилия по разминированию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

    Кроме того, представитель Азербайджана Айдын Сафиxанов избран членом Независимой постоянной комиссии ОИС по правам человека на 2027-2030 годы.

    В рамках мероприятия Рафиев также провел двусторонние встречи с главами и заместителями глав внешнеполитических ведомств Гамбии, Турции и Ирака. На встречах обсуждались вопросы сотрудничества с этими странами в рамках ОИС.

    В Багдадской декларации содержится положение о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией
    В Багдадской декларации содержится положение о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией
    В Багдадской декларации содержится положение о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией
    В Багдадской декларации содержится положение о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией

    Организация исламского сотрудничества (ОИС) Ялчын Рафиев
    Фото
    Bağdad Bəyannaməsində Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi ilə bağlı müddəa yer alıb
    Фото
    Baghdad Declaration includes provision on normalization process between Azerbaijan and Armenia
    44 - Tezliklə
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