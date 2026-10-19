В Багдадской декларации содержится положение о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией

В Багдадскую декларацию, принятую по итогам 52-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), включено положение о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X.

Азербайджан на сессии представляла делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Ялчыном Рафиевым.

В ходе сессии обсуждались актуальные вопросы повестки стран-членов ОИС, региональные и международные вызовы, а также расширение сотрудничества между государствами-членами организации.

По итогам сессии были приняты резолюции по политическим, экономическим, гуманитарно-культурным и другим вопросам, а также Багдадская декларация.

Одним из важных для Азербайджана результатов стало повторное принятие четырех резолюций по стране с учетом соответствующих изменений, а также включение в Багдадскую декларацию положения о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В декларации приветствуются достигнутые успехи в процессе нормализации, в частности парафирование соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Государствам-членам ОИС предложено активно поддержать усилия по разминированию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Кроме того, представитель Азербайджана Айдын Сафиxанов избран членом Независимой постоянной комиссии ОИС по правам человека на 2027-2030 годы.

В рамках мероприятия Рафиев также провел двусторонние встречи с главами и заместителями глав внешнеполитических ведомств Гамбии, Турции и Ирака. На встречах обсуждались вопросы сотрудничества с этими странами в рамках ОИС.