Президент Ливана обвинил Израиль в нарушении соглашения о выводе войск

Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что Израиль не выполняет положения рамочного соглашения, заключенного в июне при посредничестве США и предусматривающего вывод израильских войск с юга страны после разоружения движения "Хезболла".

Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera.

По словам ливанского лидера, нарушения со стороны Израиля на юге Ливана препятствуют выполнению Бейрутом своих обязательств в рамках достигнутых договоренностей.

При этом Аун подтвердил приверженность страны дипломатическому урегулированию конфликта.

"Ливан привержен дипломатическому решению, несмотря на все трудности, поскольку оно обходится гораздо дешевле разрушительной войны, за которую расплачивается ливанский народ, особенно жители южных районов страны", - подчеркнул он.

Как отмечает Al Jazeera, Израиль продолжает контролировать почти пятую часть территории Ливана. Кроме того, израильские силы разрушили десятки населенных пунктов.