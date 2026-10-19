Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Президент Ливана обвинил Израиль в нарушении соглашения о выводе войск

    Другие страны
    • 19 октября, 2026
    • 14:56
    Президент Ливана обвинил Израиль в нарушении соглашения о выводе войск

    Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что Израиль не выполняет положения рамочного соглашения, заключенного в июне при посредничестве США и предусматривающего вывод израильских войск с юга страны после разоружения движения "Хезболла".

    Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera.

    По словам ливанского лидера, нарушения со стороны Израиля на юге Ливана препятствуют выполнению Бейрутом своих обязательств в рамках достигнутых договоренностей.

    При этом Аун подтвердил приверженность страны дипломатическому урегулированию конфликта.

    "Ливан привержен дипломатическому решению, несмотря на все трудности, поскольку оно обходится гораздо дешевле разрушительной войны, за которую расплачивается ливанский народ, особенно жители южных районов страны", - подчеркнул он.

    Как отмечает Al Jazeera, Израиль продолжает контролировать почти пятую часть территории Ливана. Кроме того, израильские силы разрушили десятки населенных пунктов.

    Джозеф Аун Государство Израиль Радикальная группировка Хезболлах Эскалация на Ближнем Востоке
    Livan Prezidenti İsraili qoşunların çıxarılması barədə razılaşmanı pozmaqda ittiham edib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    15:51
    Санчес: Испания утвердит меры на 45 млн евро для улучшения жилищных условий студентов
    Другие страны
    15:49
    Завтра в Азербайджане будут полностью выплачены пенсии
    Финансы
    15:46
    Видео
    В Стамбуле прошла акция против гражданки Турции и Израиля
    В регионе
    15:35
    КНБ Казахстана пресёк организацию массовых протестов нефтяников
    В регионе
    15:21
    Трамп призвал Францию немедленно закрыть границы
    Другие страны
    15:20
    Фото
    В азербайджанском секторе Каспия обнаружены наркотики
    Происшествия
    15:20
    В двух селах Ходжавенда ведутся работы по газификации
    Энергетика
    15:05
    Фото
    Анар Байрамов представлен сотрудникам Минздрава
    Здоровье
    15:05
    Десять военных погибли при нападении боевиков в Нигерии
    Другие страны
    Лента новостей