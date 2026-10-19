İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Livan Prezidenti İsraili qoşunların çıxarılması barədə razılaşmanı pozmaqda ittiham edib

    Digər ölkələr
    • 19 oktyabr, 2026
    • 15:14
    Livan Prezidenti İsraili qoşunların çıxarılması barədə razılaşmanı pozmaqda ittiham edib

    İsrail ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə iyun ayında bağlanmış və "Hizbullah" hərəkatı tərk-silah edildikdən sonra İsrail qoşunlarının ölkənin cənubundan çıxarılmasını nəzərdə tutan çərçivə sazişinin müddəalarını yerinə yetirmir.

    "Report" "Al Jazeera"yə istinadən xəbər verir ki, bunu Livan Prezidenti Cozef Aun bildirib.

    C.Aunun sözlərinə görə, Livanın cənubunda İsrailin yol verdiyi pozuntular Beyrutun əldə olunmuş razılaşmalar çərçivəsində öz öhdəliklərini yerinə yetirməsinə mane olur.

    Bununla yanaşı, Livan Prezidenti ölkənin münaqişənin diplomatik şəkildə nizamlanmasına sadiq olduğunu təsdiqləyib.

    "Bütün çətinliklərə baxmayaraq, Livan diplomatik həllə sadiqdir", - o vurğulayıb.

    "Al Jazeera"nın məlumatına görə, İsrail Livan ərazisinin demək olar ki, beşdə birinə nəzarət edir. Bundan əlavə, İsrail qüvvələri onlarla yaşayış məntəqəsini dağıdıb.

    Hizbullah qruplaşması Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Livan
    Президент Ливана обвинил Израиль в нарушении соглашения о выводе войск
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    15:45
    Azərbaycanda sumonun inkişaf perspektivləri müzakirə edilib
    Fərdi
    15:41
    "MJ Finance" BOKT-un istiqrazlarına 247 investor maraq göstərib
    Maliyyə
    15:35
    Sabah respublika üzrə pensiyaların tam ödənilməsi nəzərdə tutulub
    Maliyyə
    15:33
    Ankarada Nəsiminin yaradıcılıq irsinə həsr olunmuş simpozium keçirilib
    Ədəbiyyat
    15:30
    Azərbaycanın U-15 millisi UEFA İnkişaf Turnirində iştirak edəcək
    Futbol
    15:30
    Nigeriyada yaraqlıların hücumu zamanı 10 hərbçi ölüb
    Digər ölkələr
    15:29
    İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə 10 mindən çox abonent qazla təmin olunur
    Energetika
    15:25
    Video
    İstanbulda İsrail və Türkiyə vətəndaşlığı olan qadına qarşı kütləvi etirazlar edilib
    Region
    15:24
    Tramp Fransanı sərhədlərini dərhal bağlamağa çağırıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti