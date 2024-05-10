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Республиканцы готовят импичмент Байдену из-за давления на Израиль

Республиканцы готовят импичмент Байдену из-за давления на Израиль Республиканская партия в Палате представителей американского Конгресса готовится начать процедуру импичмента президенту Джо Байдену из-за его угрозы прекратить военную помощь Израилю.
Другие страны
10 мая 2024 г. 20:29
Республиканцы готовят импичмент Байдену из-за давления на Израиль

Республиканская партия в Палате представителей американского Конгресса готовится начать процедуру импичмента президенту Джо Байдену из-за его угрозы прекратить военную помощь Израилю.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

Инициативу готовит республиканец от Флориды Кори Миллс. Он заявил, что Байден пытается давить на Израиль, используя для этого доллары США, и провел параллель с первым импичментом, объявленным демократами Дональду Трампу из-за того, как тот обращался с помощью Украине.

"Теперь Джо Байден оказывает давление на Израиль, нашего крупнейшего союзника на Ближнем Востоке, приостанавливая финансирование, которое уже было одобрено Палатой представителей, если они не прекратят все операции с ХАМАС. Это очень четкое послание. Это те же самые обвинения, выдвинутые против президента Трампа, которые привели к его импичменту со стороны демократов. То же самое должно произойти и с Джо Байденом, поэтому мы сейчас готовим статьи об импичменте", - заявил Миллс.

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