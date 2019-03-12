В ЕС полностью запретили полёты Boeing 737 MAX

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило перелёты на территории Евросоюза самолёта Boeing 737 MAX 8 и 737-9 MAX.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте EASA.

Ранее EASA рекомендовало прекратить полёты Boeing 737 MAX 8 после крушения лайнеров этого типа в Индонезии и Эфиопии.

Ряд стран уже объявили о закрытии воздушного пространства для Boeing 737 MAX 8. Среди них Великобритания, Франция и Германия.

Ранее сообщалось, что эксплуатацию Boeing 737 MAX приостановили 25 авиакомпаний.