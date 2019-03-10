В Эфиопии разбился Boeing 737 - ВИДЕО

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Эфиопии разбился самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр страны Абий Ахмед Али.

При этом в пресс-службе авиакомпании прокомментировали инцидент, отметив, что ЧП произошло в районе эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту самолёта находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося, на место катастрофы выехали представители экстренных служб.

"Офис премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии выражает глубочайшие соболезнования семьям, которые потеряли своих близких на Boeing 737 Ethiopian Airlines, выполнявшем регулярный рейс в Найроби, Кения, этим утром", — сообщил он в Twitter.

По данным СМИ, выживших нет.