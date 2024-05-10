Президент: Сегодня начинается новая история города Шуша

Сегодня начинается новая история города Шуша. В своем обращении к народу 8 ноября 2020 года я сказал, что мы возродим Шушу. И сегодня мы видим возрождающуюся Шушу.

Сегодня начинается новая история города Шуша. В своем обращении к народу 8 ноября 2020 года я сказал, что мы возродим Шушу. И сегодня мы видим возрождающуюся Шушу.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.

Отметив, что в Шуше идут широкомасштабные строительные работы, строятся жилые комплексы, глава государства сказал: "Все дома построены в прекрасном архитектурном стиле - традиционном для Шуши стиле. Условия прекрасные, и я уверен, что после долгого перерыва шушинцы будут жить здесь комфортно, будут творить, созидать, сохранять исторический облик родного города".