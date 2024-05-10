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Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева Сегодня 101-я годовщина со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана, гениального сына и общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
10 мая 2024 г. 10:09
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Сегодня 101-я годовщина со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана, гениального сына и общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили в Аллее почетного захоронения могилу великого лидера.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, почтил память великого лидера.

Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем первая леди Мехрибан Алиева с глубоким уважением почтила память общенационального лидера.

Глава государства и первая леди почтили память супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой и возложили цветы на ее могилу.

Также была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva visit tomb of National Leader Heydar Aliyev in Alley of Honors
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident və birinci xanım Heydər Əliyevin Fəxri xiyabanda məzarını ziyarət ediblər

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