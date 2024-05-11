Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций в Лачыне

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций "Забух" и "Гарыгышлаг" ОАО "АзерЭнержи" в Лачынском районе.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций "Забух" и "Гарыгышлаг" ОАО "АзерЭнержи" в Лачынском районе.

Как сообщает Report , президент ОАО "АзерЭнержи" Баба Рзаев проинформировал главу государства о проделанной работе.

В ходе информирования о реализуемых в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах проектах зеленой гидроэнергии и перспективных планах было отмечено, что для претворения в жизнь выдвинутой главой государства стратегической цели по созданию Зоны зеленой энергии и закрепления в качестве одного из пяти национальных приоритетов социально-экономического развития страны до 2030 года положения о формировании "Страны чистой окружающей среды и зеленого роста", а также выполнения данного президентом Азербайджана ОАО "АзерЭнержи" поручения о повторном исследовании гидроэнергетического потенциала Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов был подготовлен и представлен отчет о восстановлении разрушенных в период оккупации гидроэлектростанций, а также строительстве новых гидроэлектростанций с соблюдением экологических норм. Согласно отчету, в регионе будут функционировать 72 малые гидроэлектростанции общей мощностью 467 МВт.

Было подчеркнуто, что в соответствии с поручениями главы государства о создании инфраструктуры бесперебойного электроснабжения региона и рациональном использовании гидроэнергетических ресурсов, несмотря на суровый климат и труднопроходимый рельеф региона, менее чем за три года были реконструированы или заново отстроены 28 гидроэлектростанций общей мощностью 226 МВт. А на 4 гидроэлектростанциях общей мощностью 44 МВт идут работы по установке оборудования и наладочные работы. В итоге создана схема бесперебойного электроснабжения по всему региону. В 2024 году, который объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира" и когда будет проведено мероприятие СОР29, планируется сдать в эксплуатацию 32 гидроэлектростанции общей мощностью 270 МВт. На этих станциях в течение года будет производиться более 600 миллионов киловатт-часов зеленой энергии. А это означает экономию свыше 160 миллионов кубометров природного газа и сокращение объема выбрасываемого в атмосферу углекислого газа более чем на 330 тысяч тонн. Кроме того, началось проведение тендерных процедур, связанных с реализацией проекта строительства 6 малых гидроэлектростанций общей мощностью 37,5 МВт. Ожидается, что станции будут сданы в эксплуатацию в первой половине 2025 года.

Было отмечено, что впервые в истории энергосистемы страны потребности Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов в электроэнергии на 100 процентов обеспечиваются за счет зеленой энергии, а объем, превышающий потребности, передается в энергосистему страны. С учетом перспективных проектов, мощности реализованных и ожидающих реализации проектов зеленой энергии на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов составляют в целом 1100 МВт, что в 12-15 раз превышает нынешние потребности в энергии. Общие потребности региона в мощностях на 2040 год спрогнозированы в объеме 1000 МВт, что с учетом объема запланированных к реализации проектов зеленой энергии полностью обеспечит регион зеленой энергией сроком на 20 лет.

Затем глава государства был проинформирован о работе, проделанной на малых гидроэлектростанциях (МГЭС) "Забух" и "Гарыгышлаг".

Было подчеркнуто, что мощность МГЭС "Забух" составляет 2,8, а МГЭС "Гарыгышлаг" - 4 МВт. Ежегодно на МГЭС "Забух" будет производиться 8-9 миллионов, а на МГЭС "Гарыгышлаг" - 11-12 миллионов киловатт-часов зеленой энергии.

Для интеграции станций в энергосистему построены новые подстанции, проложена новая 35-киловольтная линия электропередачи. Благодаря прокладке оптического кабеля станции интегрированы в централизованную систему SCADA энергосистемы страны. В итоге наряду с возможностью цифрового включения и отключения, интеллектуального управления, проведения оперативного мониторинга и анализа, обеспечена доступность контроля за станциями из Баку. Учитывая то, что Забух является полноводной и бурной горной рекой, полностью формирующейся на территории Азербайджана, продуктивная эксплуатация этой станции будет возможна и в маловодные сезоны.

Президент Ильхам Алиев ввел станции в действие.