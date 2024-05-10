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Президент Ильхам Алиев на встрече с шушинцами рассказал о восстановлении исторических памятников в городе

Президент Ильхам Алиев на встрече с шушинцами рассказал о восстановлении исторических памятников в городе Президент Ильхам Алиев на состоявшейся 10 мая церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу, рассказал о восстановлении исторических памятников в городе.
Внутренняя политика
10 мая 2024 г. 18:20
Президент Ильхам Алиев на встрече с шушинцами рассказал о восстановлении исторических памятников в городе

Президент Ильхам Алиев на состоявшейся 10 мая церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу, рассказал о восстановлении исторических памятников в городе.

Как сообщает Report, глава государства сообщил, что сегодня после капитального ремонта открылась баня Ширин су.

Отметив, что завершаются ремонтно-восстановительные работы в мечети Ашагы Говхар Ага, президент Ильхам Алиев подчеркнул: "Разрушенный диким врагом памятник Узеиру Гаджибейли возвращен на свое место. Разрушенный армянами бюст Вагифа также был восстановлен в прежнем виде, прежней форме, изготовлен заново. Реконструируется разрушенный армянами дом Узеира Гаджибейли, он будет готов в этом году".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev highlights restoration of historical monuments during his meeting with Shusha residents
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev şuşalılarla görüşdə şəhərdəki tarixi abidələrin bərpasından danışıb

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