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Число погибших при обрушении здания на юго-западе ЮАР увеличилось до 14

Число погибших при обрушении здания на юго-западе ЮАР увеличилось до 14 Число погибших при обрушении строившегося многоэтажного здания в городе Джордж на юго-западе ЮАР увеличилось до 14.
Другие страны
10 мая 2024 г. 23:49
Число погибших при обрушении здания на юго-западе ЮАР увеличилось до 14

Число погибших при обрушении строившегося многоэтажного здания в городе Джордж на юго-западе ЮАР увеличилось до 14.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель местных властей Антон Бределл.

"Еще два тела были извлечены в течение нынешнего дня из-под завалов, общее число погибших составляет 14, - отметил он на брифинге для прессы. - В общей сложности спасены 40 человек, еще 39 считаются пропавшими без вести". Ранее власти объявляли о шести погибших.

Спасатели продолжают работу на месте ЧП.

Многоэтажный строящийся дом рухнул 6 мая в центральной части города. В момент обрушения в здании были строители. Президент ЮАР Сирил Рамапоса выразил соболезнования семьям жертв.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Afrikada binanın uçması nəticəsində ölənlərin sayı 14-ə çatıb

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