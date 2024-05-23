В Агдеринском районе восстановят пять школ

В Агдеринском районе восстановят пять школ

В Агдеринском районе восстановят пять школ.

Как сообщает Report, это отражено в поправках к перечню учебных заведений, не входящих в структуру Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при Министерстве науки и образования.

В частности будут восстановлены полная средняя школа им. Дагестана Азизова села Гёйарх, полная средняя школа имени Сарвана Гулиева пос. Шихарх, полная средняя школа села Талыш, полная средняя школа им. Сабира Пашаева села Умюдлю и средняя школа села Гасангая.

Кроме того, в документе слова "Детский сад села Талыш Тертерского района" заменены словами "Детский сад села Талыш Агдеринского района".