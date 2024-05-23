Депутат: Госбюджет на 2024 год будет пересмотрен, заложенная в нем цена нефти может измениться

Государственный бюджет на 2024 год будет пересмотрен, заложенная в нем цена нефти может измениться.

Государственный бюджет на 2024 год будет пересмотрен, заложенная в нем цена нефти может измениться.

Об этом Report заявил член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов.

Однако, по его словам, законопроект об этом еще не внесен в парламент.

"В первой половине года цена на нефть была довольно высокой. Поэтому в государственный бюджет поступили дополнительные средства. Можно обсудить вопрос о расходовании и распределении этих средств. Президент Ильхам Алиев заявил, что придает большое значение шагам по ускорению работ на освобожденных территориях, и возвращению населения на родные земли. Вторая важная сфера - оборона и безопасность. Можно рассмотреть также увеличение средств, направляемых на сферу социальной защиты", - сказал депутат.

Вахид Ахмедов напомнил, что в государственном бюджете на 2024 год цена на нефть заложена на уровне 60 долларов, но она может измениться.

"Думаю, цену за баррель нефти можно заложить в бюджете на уровне 70-75 долларов. Ее рыночная стоимость сейчас близка к 90 долларам. Важно обсудить куда будут направлены дополнительные средства. Профицит доходов бюджета связан не только с поступлениями от продажи нефти. Доходы от других сфер оказались выше прогнозируемых", - сказал парламентарий.