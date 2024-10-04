Ставки по ипотеке в США вновь начали расти

В США ставки долгосрочных ипотечных кредитов вновь начали расти после того, как опустились до минимальных отметок за два года.

В США ставки долгосрочных ипотечных кредитов вновь начали расти после того, как опустились до минимальных отметок за два года.

Как передает Repоrt со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,12% годовых по сравнению с 6,08% неделю назад. Годом ранее она находилась на отметке 7,49%.

Пятнадцатилетние кредиты предоставляются сейчас в среднем под 5,25% годовых против 5,16% неделей ранее и 6,78% год назад.

"Снижение ставок по ипотеке остановилось из-за сочетания эскалации геополитической напряженности и восстановления краткосрочных процентных ставок на рынке. Это указывает на то, что энтузиазм рынка по поводу снижения ставок по ипотеке был преждевременным", - отмечает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер.

Тем не менее, он полагает, что "фон для покупателей жилья этой осенью улучшается и должен сохраниться до конца года", в том числе из-за увеличения количества выставленного на продажу жилья и продолжающегося повышения доходов потенциальных покупателей.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая в свою очередь чутко реагирует на повышение ставки Федеральной резервной системы и прогнозы в отношении ее динамики в будущем. Доходность 10-летних US Treasuries в ходе торгов в пятницу составляет 3,974% годовых по сравнению с 3,754% неделей ранее.