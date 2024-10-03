Нигяр Арпадараи: Для "зеленого перехода" требуются триллионы долларов

18:41

Для реализации "зеленого перехода" необходимы триллионы долларов США.

Как передает Report, об этом заявила лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи в рамках Бакинской климатической недели.

"До COP29 осталось всего несколько недель. Глобальное сообщество, занимающееся вопросами изменения климата, примет активное участие в этом мероприятии. Изменение климата – это уже не угроза будущего, а вызов, с которым мы сталкиваемся сегодня, и нам необходимо действовать. Наше видение в этом вопросе опирается на два ключевых направления: повышение амбиций и претензий, а также усиление мер, которые мы принимаем в этой сфере. COP29 – это не только финансовый вопрос, но и своего рода проверка эффективности Парижского соглашения. Нам нужны финансовые ресурсы для достижения поставленных целей", – отметила она.

По мнению Н. Арпадараи, "зеленый переход" должен приносить выгоды не только крупным компаниям, но и малому и среднему бизнесу.