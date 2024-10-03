В Нахчыване увеличили максимальные размеры по ипотеке

19:22

В Нахчыванской Автономной Республике максимальный размер ипотечных кредитов, выдаваемых по государственной линии, по коммерческим условиям увеличен со 100 до 150 тыс. манатов, по льготной ипотеке - с 90 до 100 тыс. манатов.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, решение об этом принято ОАО "Нахчыванский Ипотечный Фонд" на основании поручения местного Кабинета министров.

Целью увеличения максимального размера кредитов является повышение доступности ипотечных кредитов для населения, улучшение жилищно-бытовых условий молодых семей.