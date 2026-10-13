Свыше 6 тыс. человек пострадали в результате землетрясения в Панаме

Землетрясение в Панаме затронуло свыше 6 тыс. человек, при этом жертв удалось избежать.

Как передает Report, об этом сообщил президент республики Хосе Рауль Мулино в обращении к нации, запись была размещена на странице политика в соцсети Х.

"На настоящий момент обследовано 1 744 дома, пострадали 6 174 человека. Эта цифра будет обновляться по мере проверки", - привел данные глава государства.

Он подчеркнул, что разрушительная сила подземных толчков была велика, а специалисты продолжают оценивать масштабы ущерба. Правительство при этом уже обеспечивает доставку продовольствия и питьевой воды, восстановление дорог и мостов, а также подачу электричества.

"Я не стану экономить ресурсы, необходимые для того, чтобы помощь и решения дошли до тех, кто в них больше всего нуждается", - заявил Мулино. Он указал, что власти направят материалы для ремонта жилья и привлекут местных подрядчиков для строительства новых домов на две и три комнаты по проектам специалистов Национальной полиции.

В ночь на вторник в Панаме произошло землетрясение магнитудой 6,4. До этого, в пятницу, в Панаме было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,7. Тогда пострадали не менее 27 человек.