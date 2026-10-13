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    Свыше 6 тыс. человек пострадали в результате землетрясения в Панаме

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 08:33
    Свыше 6 тыс. человек пострадали в результате землетрясения в Панаме

    Землетрясение в Панаме затронуло свыше 6 тыс. человек, при этом жертв удалось избежать.

    Как передает Report, об этом сообщил президент республики Хосе Рауль Мулино в обращении к нации, запись была размещена на странице политика в соцсети Х.

    "На настоящий момент обследовано 1 744 дома, пострадали 6 174 человека. Эта цифра будет обновляться по мере проверки", - привел данные глава государства.

    Он подчеркнул, что разрушительная сила подземных толчков была велика, а специалисты продолжают оценивать масштабы ущерба. Правительство при этом уже обеспечивает доставку продовольствия и питьевой воды, восстановление дорог и мостов, а также подачу электричества.

    "Я не стану экономить ресурсы, необходимые для того, чтобы помощь и решения дошли до тех, кто в них больше всего нуждается", - заявил Мулино. Он указал, что власти направят материалы для ремонта жилья и привлекут местных подрядчиков для строительства новых домов на две и три комнаты по проектам специалистов Национальной полиции.

    В ночь на вторник в Панаме произошло землетрясение магнитудой 6,4. До этого, в пятницу, в Панаме было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,7. Тогда пострадали не менее 27 человек.

    Землетрясение Панама
    Panamada baş verən zəlzələ altı mindən çox insana təsir edib
    Panama earthquake affects over 6,000 people - president
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