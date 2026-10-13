ДТП на Аэропортовском шоссе вызвал затор

На Аэропортовском шоссе в Сабунчинском районе Баку из-за дорожно-транспортного происшествия затруднено движение транспорта в направлении станции метро "Кёроглу".

Как передает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД.

В настоящее время сотрудники дорожной полиции принимают меры для устранения затора.