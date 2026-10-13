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    ДТП на Аэропортовском шоссе вызвал затор

    Происшествия
    • 13 октября, 2026
    • 09:01
    ДТП на Аэропортовском шоссе вызвал затор

    На Аэропортовском шоссе в Сабунчинском районе Баку из-за дорожно-транспортного происшествия затруднено движение транспорта в направлении станции метро "Кёроглу".

    Как передает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД.

    В настоящее время сотрудники дорожной полиции принимают меры для устранения затора.

    Заторы Аэропортовское шоссе Сабунчинский район Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ)
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    Aeroport şosesində qəza baş verib, tıxac yaranıb
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