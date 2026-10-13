ДТП на Аэропортовском шоссе вызвал затор
Происшествия
- 13 октября, 2026
- 09:01
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На Аэропортовском шоссе в Сабунчинском районе Баку из-за дорожно-транспортного происшествия затруднено движение транспорта в направлении станции метро "Кёроглу".
Как передает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД.
В настоящее время сотрудники дорожной полиции принимают меры для устранения затора.
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